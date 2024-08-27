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18:28, 27 августа 2024Забота о себе

Названа неочевидная польза арбуза

Врач Корсун: арбуз полезен при заболеваниях печени и после лучевой терапии

Фото: Valeria Terekhina / Unsplash

Арбуз полезен при заболеваниях печени, различных интоксикациях, он помогает выводить камни из почек и благотворно действует на организм после лучевой терапии. Эти и другие полезные свойства арбуза назвала врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсун в беседе с aif.ru.

Корсун отметила, что многие ошибочно считают арбуз бесполезным продуктом, так как он на 80 процентов состоит из воды. Однако, по ее словам, крупная ягода имеет целый список неочевидных полезных свойств.

Арбуз показан при заболеваниях печени, интоксикациях, при вялом пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике

Елена Корсунврач-фитотерапевт, доктор медицинских наук

Кроме того, Корсун указала, что арбузы приносят пользу при атеросклерозе и ожирении, так как способствуют выведению из организма холестерина и нормализации липидного состава крови. Также врач рекомендовала есть их при подагре, артритах и болезнях кожи.

Также, по мнению Корсун, огромную пользу имеет арбузная кожура. Врач рассказала, что порошок из высушенных корок используется при лечении гепатитов, холестаза, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, острых и хронических холециститов.

При этом врач предупредила, что арбузы, особенно в больших количествах, противопоказаны пациентам с сахарным диабетом и людям, склонным к отекам.

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      Екатерина Улитина
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