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11:28, 27 августа 2024Забота о себе

Назван полезный для иммунитета и сердца продукт

Диетолог Элсинг: батат укрепляет иммунитет и нормализует давление

Фото: Juno Jo / Unsplash

Батат или сладкий картофель является универсальным продуктом, который легко вписывается в любую диету и помогает улучшить самочувствие. О пользе этого овоща сертифицированный диетолог Сара Элсинг рассказала изданию Eat This, Not That.

Первым преимуществом батата Элсинг назвала высокое содержание в нем клетчатки и калия. По ее словам, калий нормализует артериальное давление и является важным веществом для профилактики болезней сердца. Клетчатка же полезна для сердечно-сосудистой системы, так как помогает снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, она помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и работу кишечника.

Также, по словам Элсинг, регулярное употребление сладкого картофеля укрепляет иммунитет: это свойство обеспечивается благодаря высокому содержанию витамина А. Сейчас проводятся исследования о применении батата для лечения инфекционных заболеваний, добавила экперт.

Наконец, сладкий картофель полезен для зрения, отметила диетолог. По ее словам, в этом овоще содержание бета-каротина, необходимого для профилактики болезней глаз, превышает суточную норму более чем в два раза. Элсинг посоветовала сочетать батат с животными и растительными жирами, так как они помогают бета-каротину лучше усваиваться.

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      Екатерина Улитина
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