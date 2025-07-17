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10:01, 17 июля 2025Россия

В российском городе 16-летнему школьнику пробили голову в ТРК

В Петербурге подростки пробили голову 16-летнему школьнику в ТРК
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Выборгском районе Санкт-Петербурга подростки пробили голову 16-летнему школьнику в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Норд», передает 78.ru.

По данным издания, российский юноша самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы лба и грудной клетки. В состоянии средней степени тяжести подростка госпитализировали.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что толпа подростков избила брата и сестру, страдающих аутизмом, на детской площадке в Уфе.

Мать пострадавших написала заявление. Сотрудники полиции организовали проверку.

Еще раньше в Петербурге подростки-самокатчики избили прохожих прутьями из-за замечания.

ЖЗЛ
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