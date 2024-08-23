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05:52, 23 августа 2024Забота о себе

Диетолог назвала три самых полезных сладости

Диетолог Лебедева назвала полезными мармелад, пастилу и зефир из пектина

Фото: Unsplash

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, какие сладости приносят наименьший вред организму. Ее слова приводит РИА Новости.

Лебедева назвала самыми полезными сладостями мармелад, пастилу и зефир из пектина — желирующего растительного вещества. По словам специалиста, пектин положительно влияет на кишечную микрофлору, не воздействуя на уровень сахара в крови. Она также посоветовала выбирать мармелад на основе пектина или коллагена.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — отметила она.

Ранее терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева назвала самую полезную для сердечников сладость. К ней специалист отнесла курагу.

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      Марина Совина
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