Названы преимущества российского «Ночного охотника»

«Ростех»: вертолет Ми-28НМ эффективно работает в темное время суток в зоне СВО

Ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» оснащен новой системой ночного видения, которая позволяет эффективно работать в темное время суток в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Преимущества вертолета назвали в «Ростехе».

Отмечается, что оборудование Ми-28НМ позволяет распознавать цели на больших дистанциях при любом освещении. Также модернизированные вертолеты получили обновленные прицельно-пилотажно-навигационные комплексы на основе улучшенных вычислительных средств. Защиту экипажа обеспечивает кабина, выдерживающая обстрел бронебойными пулями и снарядами калибра до 20 миллиметров.

«Скрыться от "двадцать восьмого" очень непросто — "охотник" найдет свою добычу, даже если ее не видно человеческим глазом и от нее не исходит теплового излучения. Это подтверждается реальным боевым опытом», — сообщили в госкорпорации.

В марте в «Ростехе» сообщили, что дальность полета противотанковой управляемой ракеты «Хризантема», которая входит в арсенал Ми-28НМ, увеличилась после модернизации.