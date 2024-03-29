Дальность противотанковой «Хризантемы» увеличили

«Ростех»: дальность противотанковой ракеты «Хризантема» увеличили

Дальность полета противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Хризантема», которую показали президенту России Владимиру Путину, увеличилась после модернизации. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.

Базовая версия ПТУР «Хризантема», которую используют в составе самоходного комплекса, несет кумулятивную боевую часть весом 8 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты — 5 километров. Боеприпас может пробить до 1100 миллиметров брони за динамической защитой. Ракеты наводят по лазерному лучу или радиоканалу.

Ранее в марте «Хризантему», которая входит в арсенал ударных вертолетов Ми-28НМ, показали президенту. Представитель армейской авиации отметил, что усиленная боевая часть ракеты отрывает украинским танкам башню. Дальность полета «Хризантемы» — 10 километров.