Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 29 марта 2024Наука и техника

Дальность противотанковой «Хризантемы» увеличили

«Ростех»: дальность противотанковой ракеты «Хризантема» увеличили

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Дальность полета противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Хризантема», которую показали президенту России Владимиру Путину, увеличилась после модернизации. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Противотанковая ракета "Хризантема" в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга "Высокоточные комплексы" полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — говорится в сообщении.

Базовая версия ПТУР «Хризантема», которую используют в составе самоходного комплекса, несет кумулятивную боевую часть весом 8 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты — 5 километров. Боеприпас может пробить до 1100 миллиметров брони за динамической защитой. Ракеты наводят по лазерному лучу или радиоканалу.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023

Ранее в марте «Хризантему», которая входит в арсенал ударных вертолетов Ми-28НМ, показали президенту. Представитель армейской авиации отметил, что усиленная боевая часть ракеты отрывает украинским танкам башню. Дальность полета «Хризантемы» — 10 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну, просто непристойные замечания». Посол России в США ответил на оскорбления Байдена в адрес Путина

      Раскрыта правда о тайных эротических желаниях женщин

      Лавров высказался о предложенном Китаем мирном плане по Украине

      В Норвегии подняли вопрос о расследовании применения Киевом противопехотных мин

      В Германии подняли вопрос о поставке Киеву Taurus после прослушки генералов ФРГ

      Дальность противотанковой «Хризантемы» увеличили

      Названа цель ударов по энергообъектам Украины

      Кристофера Нолана посвятят в рыцари

      Стало известно о «взявших в плен» роту ВСУ FPV-дронах

      Раскрыт секрет британских танков на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше