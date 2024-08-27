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12:07, 27 августа 2024Спорт

Нурмагомедов сравнил свою карьеру в MMA с тюрьмой

Нурмагомедов заявил, что, когда закончил карьеру, как будто вышел из тюрьмы

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о своей карьере в смешанных единоборствах (MMA). Его слова передает Sport24.

Нурмагомедов поделился, что профессиональный спортсмен должен тренироваться дважды в день и в перерывах восстанавливаться, поэтому других дел, кроме карьеры, нет. «Жизнь спортсмена очень тяжела — ты должен следить за питанием, за сном, за восстановлением, за тренировками», — заявил он.

«Чтобы быть лучшим, надо все делать идеально. А когда я закончил карьеру, я как будто вышел из тюрьмы», — сравнил Нурмагомедов. Экс-боец отметил, что наслаждается отставкой, и назвал свою жизнь очень хорошей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2021 году.

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