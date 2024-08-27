Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор ЕМУ Клименко выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко выдвинул основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии», — написал Клименко и отметил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет. По словам ректора, его инициативу также поддержали представители некоторых университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

Кроме того, он пригласил основателя популярного мессенджера на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. При этом он сможет поучаствовать в форуме удаленно, если его не освободят из-под ареста во Франции.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По версии следствия, он является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В деле содержатся обвинения в 12 преступлениях, которые, по данным следователей, совершены в отношении «неназванного лица». Среди них отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков. Также предъявлены обвинения в соучастии в киберпреступлениях и соучастии в мошенничестве в составе организованных преступных группировок, а также в совершении других преступлений.

Во вторник, 27 августа, сообщалось, что его оставят под стражей еще на 48 часов.