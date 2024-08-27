Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:08, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор ЕМУ Клименко выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию

Фото: Nadine Rupp / Getty Images

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко выдвинул основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии», — написал Клименко и отметил, что направил официальное представление в Нобелевский комитет. По словам ректора, его инициативу также поддержали представители некоторых университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

Кроме того, он пригласил основателя популярного мессенджера на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. При этом он сможет поучаствовать в форуме удаленно, если его не освободят из-под ареста во Франции.

Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. По версии следствия, он является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В деле содержатся обвинения в 12 преступлениях, которые, по данным следователей, совершены в отношении «неназванного лица». Среди них отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков. Также предъявлены обвинения в соучастии в киберпреступлениях и соучастии в мошенничестве в составе организованных преступных группировок, а также в совершении других преступлений.

Во вторник, 27 августа, сообщалось, что его оставят под стражей еще на 48 часов.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Александра Д Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ рассказал, в чем состоит замысел вторжения в Курскую область. Расчет Киева не оправдался

      В Азербайджане назвали главное препятствие для мирного договора с Арменией

      В США восхитились умом Путина

      Вор попался из-за древнегреческих богов

      Российские следователи проводят проверку из-за не получившей жилье сироты

      Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»

      Врач подсказала неочевидный рецепт полезной овсянки

      В России на школьной пасеке собрали первый урожай

      Брат Нурмагомедова спас тонущую женщину

      61-летняя Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше