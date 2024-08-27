Посол России заявил о невозможности переговоров Киевом

Посол Келин: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ находятся на территории РФ

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на российской территории. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

По его словам, Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом. Он отметил, что главный вывод из действий Киева заключается в том, что переговоры на продолжительное время не просматриваются.

«Поступив так, они не допустили переговоров. Этого не произойдет, пока они находятся на российской земле», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал показать действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. По его словам, американский лидер может увидеть его уже в сентябре.