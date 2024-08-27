Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:36, 27 августа 2024Бывший СССР

Посол России заявил о невозможности переговоров Киевом

Посол Келин: переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ находятся на территории РФ

Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс / РИА Новости

Переговоры между Москвой и Киевом невозможны, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на российской территории. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

По его словам, Украина хочет продолжать эту борьбу вооруженным способом. Он отметил, что главный вывод из действий Киева заключается в том, что переговоры на продолжительное время не просматриваются.

«Поступив так, они не допустили переговоров. Этого не произойдет, пока они находятся на российской земле», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал показать действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. По его словам, американский лидер может увидеть его уже в сентябре.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ рассказал, в чем состоит замысел вторжения в Курскую область. Расчет Киева не оправдался

      В Азербайджане назвали главное препятствие для мирного договора с Арменией

      В США восхитились умом Путина

      Вор попался из-за древнегреческих богов

      Российские следователи проводят проверку из-за не получившей жилье сироты

      Российский «Амур» с «Калибрами» получит «Панцирь»

      Врач подсказала неочевидный рецепт полезной овсянки

      В России на школьной пасеке собрали первый урожай

      Брат Нурмагомедова спас тонущую женщину

      61-летняя Деми Мур снялась в прозрачном нижнем белье для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше