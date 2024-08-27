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11:16, 27 августа 2024Силовые структуры

Развративший двух 12-летних российских школьниц на детской площадке мужчина пойдет под суд

В Москве развративший двух 12-летних школьниц мужчина пойдет под суд

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в развращении двух 12-летних школьниц на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении его под стражу.

По данным следствия, преступление произошло на западе столицы вечером 26 августа. Тогда злоумышленник пришел на детскую площадку, расположенную вблизи Рублевского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц.

Ранее сообщалось, что в Кургане 23-летний житель областного центра получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками.

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      Анна Габай
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