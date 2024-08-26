Россиянин получил пять лет колонии за интимную переписку с 22 малолетними девочками

В Кургане мужчина получил 5 лет колонии за интимную переписку с 22 девочками

В Кургане 23-летний житель областного центра получил пять лет и 10 месяцев лишения свободы за интимную переписку с 22 малолетними девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Курганской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении малолетних»). На стадии предварительного следствия свою вину он признал. Фигурант будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, злоумышленник завел фейковую страницу в одной из социальных сетей в период 2020-2021 годах для того, чтобы переписываться с малолетними девочками, предлагая им вступить в половую связь. Кроме того, он просил их делать фотографии в обнаженном виде и присылать ему. Таким образом, от действий фигуранта пострадали 22 ребенка из Курганской области. О преступнике сообщали родители потерпевших, которые контролировали их активность в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Севастополе к 16 годам колонии строгого режима приговорили 41-летнего россиянина, занимавшегося растлением школьниц через интернет.