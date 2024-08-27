Роналду получит от главы УЕФА специальный приз лучшему бомбардиру Лиги чемпионов

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит специальный приз лучшему бомбардиру Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Роналду будет удостоен специальной награды от президента УЕФА Александера Чеферина в знак признания его выдающегося наследия в самом престижном турнире мира», — говорится в заявлении. Торжественная церемония пройдет 29 августа в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Роналду пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Четырежды он побеждал вместе с мадридским «Реалом», еще один раз — с «Манчестер Юнайтед». Всего Роналду провел в Лиге чемпионов 183 матча, в которых забил 140 голов.

С декабря 2022-го Роналду играет за «Аль-Наср». Контракт 39-летнего форварда рассчитан до июня 2025-го.