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03:43, 27 августа 2024Наука и техника

Россиянам рассказали о неожиданных правилах обращения с холодильниками

Профессор РТУ МИРЭА Юрасов назвал предметы на холодильники опасными для техники

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Магниты на холодильнике, вопреки опасениям многих, не повредят работе прибора, зато это могут сделать тяжелые предметы, размещенные на верхней панели устройства, а также источники тепла рядом с ним. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Крайне не рекомендуется размещать на верхней панели тяжелые предметы. Такая нагрузка может создать избыточное давление на корпус устройства и негативно сказаться на конструкции, что повлияет на работу дверных уплотнителей. Неравномерное закрытие дверцы приводит к утечке холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор, сокращая срок его службы», — объяснил Юрасов.

Также важно, по его словам, не загромождать верхние вентиляционные отверстия холодильника — это может привести к его перегреву и износу компрессора. Кроме того, Юрасов рекомендовал не забывать о регулярной чистке и своевременной разморозке устройства.

«Не рекомендуется ставить холодильник вблизи источников тепла, — добавил эксперт. — Постоянное воздействие высоких температур нарушает температурный баланс внутри агрегата и приводит к перегрузке системы охлаждения. В результате холодильник вынужден работать более интенсивно для поддержания заданной температуры, что существенно увеличивает энергопотребление и ускоряет износ рабочих узлов. Это особенно актуально в летний период, когда температура в помещении и так повышена».

Ранее сообщалось, что в Челябинске в двух квартирах квартирах на разных улицах случился пожар из-за холодильников. В обоих случаях никто не пострадал. Причины такого поведения холодильников предстоит выяснить специалистам.

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