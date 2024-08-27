Россиянам рассказали о неожиданных правилах обращения с холодильниками

Профессор РТУ МИРЭА Юрасов назвал предметы на холодильники опасными для техники

Магниты на холодильнике, вопреки опасениям многих, не повредят работе прибора, зато это могут сделать тяжелые предметы, размещенные на верхней панели устройства, а также источники тепла рядом с ним. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Крайне не рекомендуется размещать на верхней панели тяжелые предметы. Такая нагрузка может создать избыточное давление на корпус устройства и негативно сказаться на конструкции, что повлияет на работу дверных уплотнителей. Неравномерное закрытие дверцы приводит к утечке холодного воздуха и увеличению нагрузки на компрессор, сокращая срок его службы», — объяснил Юрасов.

Также важно, по его словам, не загромождать верхние вентиляционные отверстия холодильника — это может привести к его перегреву и износу компрессора. Кроме того, Юрасов рекомендовал не забывать о регулярной чистке и своевременной разморозке устройства.

«Не рекомендуется ставить холодильник вблизи источников тепла, — добавил эксперт. — Постоянное воздействие высоких температур нарушает температурный баланс внутри агрегата и приводит к перегрузке системы охлаждения. В результате холодильник вынужден работать более интенсивно для поддержания заданной температуры, что существенно увеличивает энергопотребление и ускоряет износ рабочих узлов. Это особенно актуально в летний период, когда температура в помещении и так повышена».

Ранее сообщалось, что в Челябинске в двух квартирах квартирах на разных улицах случился пожар из-за холодильников. В обоих случаях никто не пострадал. Причины такого поведения холодильников предстоит выяснить специалистам.