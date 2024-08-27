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17:54, 27 августа 2024Экономика

Россияне стали покупать в кредит машины вместо квартир

Переток спроса с рынка ипотеки привел к рекорду по объему автокредитов в России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Портфель автокредитов в России в июле вырос на 111 миллиардов рублей, что стало историческим рекордом, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По словам специалиста, проанализировавшего данные Центробанка, отчасти выход на эти максимальные уровни прироста связан с тем, что на фоне охлаждения рынка ипотеки россияне стали активнее покупать в кредит машины.

«В результате рынок автокредитов оказался перегретым, годовой рост портфеля автокредитов составил на 1 августа 2024 года 59,5 процента, тогда как год назад, на 1 августа 2023 года, — всего 23,1 процента», — резюмировал эксперт.

Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец назвала одним из факторов наличия перегрева российской экономики снижение тенденции экономного потребления, в результате чего россияне перешли к модели потребительского поведения, которую она охарактеризовала словами «пока деньги есть, буду тратить».

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      Дмитрий Воронин
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