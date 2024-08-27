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09:55, 27 августа 2024Спорт

Российский паралимпиец пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне

Российский паралимпиец Ревенко: болят бока из-за матраса в олимпийской деревне

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Легкоатлет паралимпийской сборной России Иван Ревенко пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне на Играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

Ревенко рассказал, что ежедневно пытается решить вопрос с матрасом в комнате. «Очень жесткий, болят бока. Хоть на пол ложись, на свои вещи», — объяснил спортсмен.

Легкоатлет Андрей Вдовин добавил, что олимпийская деревня похожа на обычный ЖК. «Если обычно есть какая‑нибудь детская площадка, тот тут в центре столовая, здоровенная, на всех нас», — поделился он.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. К участию в соревнованиях допущены 90 российских атлетов в нейтральном статусе.

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      Дарья Коршунова
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