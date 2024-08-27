«Ростех» показал новый подствольный гранатомет

«Калашников» впервые представит за рубежом новый гранатомет ГП-46

Госкорпорация «Ростех» в Telegram показала видео с новым подствольным гранатометом ГП-46. Как там же сообщает концерн «Калашников», изделие впервые будет представлено за рубежом 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан).

«Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике», — отмечает госкорпорация.

ГП-46 может присоединяться к автомату Калашникова или специальному откидному прикладу. Гранатомет позволяет осуществлять навесную либо настильную стрельбу. При стрельбе прямой наводкой дальность применения ГП-46 составляет 400 метров. Длина гранатомета составляет 380 миллиметров, калибр — 40 миллиметров, масса — 1,6 килограмма, скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту.

Ранее концерн сообщил, что компания «Триада-ТКО» впервые представила новый комплект снаряжения, который разработали на основе опыта специальной военной операции.