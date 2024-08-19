«Калашников» впервые представил новый комплект снаряжения

«Калашников» представил разработанный на основе опыта СВО комплект снаряжения

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») впервые представила новый комплект снаряжения, который разработали на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в концерне.

Комплект, состоящий из бронежилета, шлема и рюкзака, представили на прошедшем форуме «Армия-2024». Бронежилет получил систему распределения веса с телескопическими упорами, которые позволяют перераспределить нагрузку с плеч на пояс и бедра бойца. Совместимое с рюкзаком изделие отличается увеличенным уровнем противоосколочной защиты. Новый подход позволил совместить в одной разработке разгрузочный жилет, бронежилет и боевой нагрудник. Для штурмовиков жилет могут укомплектовать дополнительными модулями, которые увеличат площадь защиты тела до 70 процентов.

Новый бронешлем обладает сопоставимыми с принятым на снабжение изделием площадью защиты и массой. При этом он отличается более высоким классом защиты и улучшенной совместимостью с гарнитурами.

Показанный на «Армии» рюкзак обеспечивает автономное выполнение задач на протяжении пяти суток в зимних условиях. Его конструкция позволяет переносить противотанковые ракеты, гранатометы и контейнеры для дронов.

В апреле стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения провел предварительные испытания российской модульной разгрузочной системы «Воевода-КСС».