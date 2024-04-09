«Калашников» испытал систему «Воевода-КСС»

«Калашников»: проведены предварительные испытания российской МРС «Воевода-КСС»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) провел предварительные испытания российской модульной разгрузочной системы (МРС) «Воевода-КСС». Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Среди требований к разработке — «применение комплекта в условиях огневого контакта на короткой дистанции, активных боевых действий, а также в экстремальных погодных условиях и при передвижении на длинные расстояния».

Испытания показали, что протестированные образцы полностью соответствуют поставленным целям и задачам по качеству, характеристикам и безопасности. В настоящее время проводится оценка разработки на ее соответствие ГОСТ РВ 0008-003-2019.

В марте концерн сообщил, что компания «Триада-ТКО» начала поставки обновленного всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих в цифровой расцветке, которую также называют пиксельной.

В январе «Калашников» заявил, что «Триада-ТКО» поставила заказчику комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок».