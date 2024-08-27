В НАТО проведут заседание по просьбе Киева

Reuters: Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по просьбе Киева созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя альянса.

«Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности», — заявила пресс-секретарь альянса Фарах Дахлалла.

Она отметила, что встреча пройдет на уровне послов. Кроме того, она рассказала, что министр обороны Украины Рустем Умеров по видеосвязи проинформирует союзников Киева о ситуации на поле боя и военных потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Столтенберг заявил, что специальная миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в сентябре. Ее задачей будет «содействие безопасности Украины на надежной долгосрочной основе».