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18:13, 27 августа 2024Мир

В НАТО проведут заседание по просьбе Киева

Reuters: Столтенберг созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по просьбе Киева созовет заседание совета НАТО — Украина 28 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя альянса.

«Союзники по НАТО оказали существенную поддержку противовоздушной обороне Украины, и они привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности», — заявила пресс-секретарь альянса Фарах Дахлалла.

Она отметила, что встреча пройдет на уровне послов. Кроме того, она рассказала, что министр обороны Украины Рустем Умеров по видеосвязи проинформирует союзников Киева о ситуации на поле боя и военных потребностях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Столтенберг заявил, что специальная миссия НАТО по координации помощи Украине начнет работу в сентябре. Ее задачей будет «содействие безопасности Украины на надежной долгосрочной основе».

Лина Пивоварова
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