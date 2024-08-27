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22:39, 27 августа 2024Спорт

Тренер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса

Фото: freepik / Freepik

Фитнес-тренер и блогер Джефф Кавальер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса. Его слова приводит Men Today.

Для начала следует делать боковые скручивания. Следующим упражнением станет скручивание «лучник». Для его выполнения нужно сесть на пол, разведя руки в стороны и немного позади. Далее необходимо подтянуть колени к груди, перемещая нагрузку с одной стороны к другой. Отмечается, что подъемы ног к груди увеличивают интенсивность сокращения за счет вращения вправо и влево.

Последним упражнением стали русские скручивания. Для их выполнения нужно сесть на пол, сомкнув руки в замок перед грудью, затем необходимо повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру, далее — повернуться влево и потянуться к левому бедру.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Анастасия Борисова
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