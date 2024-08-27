В Еврокомиссии заявили об отсутствии контроля над Telegram

Еврокомиссия заявила, что находится в контакте с представителями Telegram

В Еврокомиссии (ЕК) заявили об отсутствии контроля над мессенджером Telegram. Ее слова передает ТАСС.

Представители органа исполнительной власти Евросоюза заявили, что мессенджер не находится под его прямым надзором.

При этом ЕК отметила, что находится в контакте с представителями Telegram.

Ранее Еврокомиссия прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова. В ЕК отметили, что его арестовали в соответствии с законодательством Франции. Комиссия также подчеркнула, что Закон о цифровых услугах, действующий на территории Евросоюза, не предусматривает уголовного наказания.

До этого ЕК отказывалась комментировать арест Дурова. Она назвала расследование против предпринимателя национальным и порекомендовала обратиться к властям Франции за разъяснениями.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. По версии французских правоохранителей, основатель мессенджера является соучастников противозаконных действий, совершаемых через Telegram. Речь идет, в том числе, о торговле запрещенными веществами и распространении детского порно. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.