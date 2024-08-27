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17:03, 27 августа 2024Экономика

В Госдуме рассказали об использовании советской практики при целевом обучении

Депутат Госдумы Пилипенко рассказала об акценте на практике целевого обучения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В вопросе трудоустройства выпускников по целевому направлению стоит делать акцент на ряде аспектов этой практики, которые использовались и во времена СССР. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

Ранее стало известно, что с сентября в России изменятся правила приема на целевое обучение. Благодаря их упрощению у всех абитуриентов появится доступ к заявкам работодателей, которые будут публиковаться на портале «Работа в России».

По словам парламентария, в ходе более широкого применения целевого обучения предприятия и организации получат возможность оценить качества будущего работника во время практики или же работы студентов во второй половине дня. «Это было также и в Советском Союзе на самом деле», — указала Пилипенко.

Говоря о том, что государственная политика должна быть направлена на качественную подготовку инженерных кадров, необходимых реальному сектору экономики России, среди отраслей, которые нуждаются в стремительном развитии, она ранее называла легкую промышленность, машиностроение, станкостроение, тяжелую металлургию, электронику и микроэлектронику.

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      Дмитрий Воронин
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