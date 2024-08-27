В Харьковской области сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры

Синегубов сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Богодухове

В Харьковской области Украины были поражены два объекта инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, повреждения получила инфраструктура в городе Богодухов. О каких именно объектах идет речь и где они располагаются, не уточняется.

Утром 27 августа стало известно об обстреле Харьковской области. Удар был нанесен в том числе по населенным пунктам Антоновка, Днепровское, Токаровка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Кизомис, Широкая Балка, Инженерное и Приднепровское.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об одной из самых крупных атак российских военных по украинской инфраструктуре. По его словам, для этого были использованы более 100 ракет разных типов.