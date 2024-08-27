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15:50, 27 августа 2024Россия

В колодце в российском селе нашли двухлетнего мальчика

В Чувашии в канализационном колодце нашли двухлетнего мальчика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чувашии в канализационном колодце в селе Синьялы Чебоксарского района нашли двухлетнего мальчика. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, предварительно, ребенок провалился в канализацию на примыкающей к одному из домохозяйств территории утром 27 августа. В результате спасти его не удалось. Был ли мальчик еще жив, когда его нашли, не уточняется. Причину его смерти также не назвали.

В прокуратуре добавили, что колодец, где обнаружили малыша, использовался жильцами расположенного рядом жилого дома. Семья мальчика на учете в полиции не состояла. Все обстоятельства произошедшего должна установить проверка.

Ранее в Тюмени спустя около года после пропажи в канализационном колодце нашли останки местного жителя, который исчез после ссоры с женой. Следователи не обнаружили следов криминала, однако супруга мужчины с ними не согласна. Россиянка подчеркнула, что район, где расположен колодец, прочесывали поисковики.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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