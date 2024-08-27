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18:34, 27 августа 2024Россия

В Подмосковье приостановили работу бассейна после отравления детей хлоркой

В Егорьевске приостановили работу бассейна после отравления четырех детей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Егорьевске Московской области приостановили работу бассейна после отравления четырех детей и двух взрослых, которое, предположительно, произошло из-за паров хлора, выделившихся при дезинфекции воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По сообщению службы, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. При этом отмечается, что пострадавшие отказались от госпитализации.

На какой срок была приостановлена работа бассейна, не уточняется.

Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в минувшие выходные в акваклубе гостинично-развлекательного комплекса «Бережки холл» в Егорьевске, где отдыхало примерно 30 человек. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

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