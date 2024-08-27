В России на школьной пасеке собрали первый урожай

В Вологодской области школьники собрали первый урожай на пасеке

В Вологодской области школьная пасека собрала первый урожай. Об этом пишет «Российская газета».

Организатор и наставник проекта «Пчеловодство — это просто», пчеловод Григорий Котик, рассказал, что добыть мед смогли 40 учеников в селе Ивановское Воскресенского сельсовета.

«Собрать и разобрать ульи, поставить пластины от клещей, подкормить пчел, корпуса надставляли, мед собирали, если нужно — все это ученики теперь умеют не хуже опытных пчеловодов. Проект разработан для развития малых территорий, чтобы дети понимали, что можно заработать не только в городе, но и на селе», — уточнил Котик.

Известно, что теоретические знания по пчеловодству дети получали в Воскресенской школе, а практические навыки отрабатывали на 15 ульях.

По словам пчеловода, результатами обучения особенно довольны родители, поскольку их дети смогли отвлечься от интернета и гаджетов. Отмечается, что в будущем сезоне организаторы пасеки планируют расширить курс.

Ранее в августе сообщалось, что объедавший пчеловодов в Вологодской области медведь переключился на кормушку кабанов. Животное попало в объектив камеры егерей во время плановой проверки кормушек перед охотничьим сезоном неподалеку от деревни Харитоново.