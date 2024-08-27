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17:02, 27 августа 2024Россия

В России высказались об эффекте от визита главы МАГАТЭ на Курскую АЭС

Сенатор Климов: визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС покажет людям риски ситуации
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заключение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что на Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента, дает возможность миру получить более честную и объективную оценку происходящего, рассказал «Ленте.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Беда в том, что даже такие люди, как Гросси, все равно находятся под опекой секретариатов, аппаратов международных организаций со стороны США и их ближайших сподвижников что в ООН, что в ЮНЕСКО, что в МАГАТЭ и других аналогичных структурах, — сказал Климов. — Диктат лоббистов НАТО очень силен, но тем не менее Гросси прибыл в Курск. И, более того, сказал, что после поездки в Киев снова вернется в Россию».

Политик объяснил, что ситуация с Курской АЭС для МАГАТЭ несколько проще, чем с Запорожской станцией, потому что эта АЭС находится на признанной территории России.

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«В этом смысле я очень надеюсь, что МАГАТЭ будет более серьезно высказывать свою позицию о недопустимости действий украинской стороны. Гросси хоть и сказал, что не вправе показывать на кого-то пальцем, потому что у него другие полномочия, подчеркнул, что произошедшее надо рассматривать в контексте украинского конфликта. Так что, думаю, и разговор в Киеве будет более субстантивным, чем в случае ЗАЭС», — заметил сенатор.

Климов напомнил, что Гросси также указал на важную особенность Курской АЭС: это станция поколения, когда купола, защищающие от попадания самолетов, еще не строились.

Это мирная АЭС, которая не рассматривалась и не может рассматриваться как военный объект. Там другие требования по безопасности. Даже когда есть купол, он защищает от случайного попадания, а не от прицельного

Андрей Климовсенатор Совфеда

Сенатор увидел ценность визита главы МАГАТЭ в том, что теперь мир не сможет закрыть глаза на реальность угрозы Курской АЭС: организация является всеми признанным источником достоверной информации.

«Это все переводит ситуацию из информационной войны в нешуточную ситуацию, имеющую очевидные риски для миллионов людей, проживающих в Восточной Европе. Как только это дойдет до политиков, шуток станет меньше. А нам надо творчески подойти к использованию данных результатов», — заключил Климов.

27 августа Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС.

По результатам инспекции глава МАГАТЭ заявил, что на объекте «возникла опасность ядерного инцидента», и пообещал обсудить с российскими коллегами его предотвращение.

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      Варвара Кошечкина
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