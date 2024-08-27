В сети возмутились внешностью Джиджи Хадид без макияжа и укладки

Модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид попала в объективы папарацци с естественной внешностью и возмутила пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Фотографы засняли 29-летнюю звезду в роскошном доме певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде, США. На снимках манекенщица предстала в домашнем образе, состоящем из белой оверсайз-футболки с принтом и коротких шортов. При этом она отказалась от макияжа и укладки.

Хейтеры оценили внешний вид Хадид в комментариях под материалом. «Пора ей заканчивать карьеру модели, это больше нереально», «Определенно, это не лучшие ее фото», «На этих снимках без фильтров и макияжа в ней нет ничего от супермодели», «Доказательство того, что стилист и визажист творят чудеса», — заявили они.

В июле наряд Джиджи Хадид на фото папарацци высмеяли в сети фразой «сбежала из психушки». Манекенщица была замечена с подругой во время прогулки по Нью-Йорку. Знаменитость предстала перед камерами в надетом на черный бюстгальтер свободном платье белого цвета с цветочными аппликациями.