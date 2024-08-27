В США предупредили Украину о потере территорий из-за атаки на Курскую область

Офицер Дэвис: Украина рискует потерять территории, если останется под Курском

Украина рискует лишиться части территорий, если не выведет свои войска из Курской области. Такое мнение выразил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Отказ вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области чреват зловещими последствиями для общих военных усилий Киева», — отметил отставной офицер.

Дэвис указал на то, что Российская армия смогла отбить атаку украинцев, поэтому ВСУ «следовало бы покинуть территорию России». Однако, по его мнению, Киев продолжит посылать в Курскую область подкрепления, «теряя при этом и личный состав, и территории на севере и востоке Украины».

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что на Украине произошло первое крупное поражение Североатлантического альянса. По его словам, Россия показала, что с легкостью способна уничтожить любые виды вооружений стран-членов НАТО.