В США рассказали о возможном плане Украины в ДНР

Экс-разведчик США Риттер: Киев может приказать военным сражаться в ДНР до конца

В Киеве от отчаяния могут приказать военным ВСУ сражаться в ДНР до конца, чтобы создать оборонительный рубеж на Днепре. Об этом рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works.

«Есть мнение, что Украина отдаст приказ оставшимся в Донбассе силам сражаться до последней капли крови, чтобы задержать Россию, пока Киев будет пытаться создать линию обороны на западном берегу Днепр», — предположил эксперт.

По словам Риттера, после этого Киев оставит на произвол судьбы своих же солдат, находящихся к востоку от реки. Риттер назвал такой шаг проявлением отчаяния. Дело в том, что Украина лишилась каких-либо вариантов действий после отправки стратегических резервов в Курскую область.

При этом Россия не стала перенаправлять значительные военные силы, чтобы среагировать на ситуацию в Курской области, отметил экс-разведчик. ВС России по-прежнему успешно действуют на донецком направлении, резюмировал Риттер.

Ранее Скотт Риттер рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Курской области имеются большие проблемы с нехваткой топлива. Из-за этого они вынуждены бросать свою технику. По его словам, Военно-космическим силам (ВКС) России удалось перерезать линии связи ВСУ с четырьмя развернутыми подразделениями, тем самым перекрыв им снабжение и создав логистические проблемы.

21 августа бывший американский разведчик рассказал, что Украина на данный момент находится в отчаянии из-за обвала линии обороны в Донбассе. При этом ВС России сохранили темпы продвижения, армия находится на пороге крупной победы в Донбассе.