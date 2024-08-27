В Воронежской области жителям эвакуированных сел позволили вернуться в дома

Гусев: жителям эвакуированных сел под Воронежем позволили вернуться в дома

Всем жителям эвакуированных населенных пунктов Острогожского района Воронежской области позволили вернуться в свои дома после завершения разминирования. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что в пунктах размещения под Воронежем сейчас не осталось людей. По данным Гусева, саперы еще проверяют сельхозугодья и прилегающую территорию.

«Призываю всех жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112», — написал губернатор.

Он также отметил, что комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба.

До этого Гусев рассказал, что в Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов.

Украинские беспилотники атаковали район в ночь на 24 августа, в связи с чем в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Два человека пострадали, свыше 600 жителей были эвакуированы.