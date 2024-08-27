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17:27, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Во Франции оценили возможность помощи России Дурову

Адвокат Либескинд: Франция не может отказать Дурову в консульской помощи России

Фото: Albert Gea / Reuters

Французский адвокат Дэвид Либескинд оценил возможность того, что Россия окажет помощь задержанному основателю Telegram Павлу Дурову. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что Франция не может отказать предпринимателю в консульской помощи со стороны России из-за того, что у него есть и гражданство Франции, и РФ. «Двойное гражданство — это привилегия, потому что в этом случае вы имеете право на дополнительную консульскую помощь», — заявил правозащитник.

Либескинд также назвал арест Дурова беспрецедентным для Франции, а выдвинутые против него обвинения гротескными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать содействие Дурову. Он уточнил, что при этом сложности могут возникнуть из-за того, что он имеет не только российское, но и французское гражданство.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности ареста Дурова. Сообщалось, что он пробудет под стражей еще 48 часов.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже. По версии французских правоохранителей, он является соучастником незаконных действий, совершаемых через Telegram. Во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

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      Мария Большакова
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