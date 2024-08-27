Во Франции оценили возможность помощи России Дурову

Адвокат Либескинд: Франция не может отказать Дурову в консульской помощи России

Французский адвокат Дэвид Либескинд оценил возможность того, что Россия окажет помощь задержанному основателю Telegram Павлу Дурову. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что Франция не может отказать предпринимателю в консульской помощи со стороны России из-за того, что у него есть и гражданство Франции, и РФ. «Двойное гражданство — это привилегия, потому что в этом случае вы имеете право на дополнительную консульскую помощь», — заявил правозащитник.

Либескинд также назвал арест Дурова беспрецедентным для Франции, а выдвинутые против него обвинения гротескными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать содействие Дурову. Он уточнил, что при этом сложности могут возникнуть из-за того, что он имеет не только российское, но и французское гражданство.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности ареста Дурова. Сообщалось, что он пробудет под стражей еще 48 часов.

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже. По версии французских правоохранителей, он является соучастником незаконных действий, совершаемых через Telegram. Во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.