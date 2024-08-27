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17:17, 27 августа 2024Ценности

Врач раскрыла россиянкам способы обезопасить одежду из секонд-хенда

Фото: Anja Bauermann / Unsplash

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, диетолог и нутрициолог Елена Парецкая раскрыла россиянкам способы обезопасить одежду из секонд-хенда. Соответствующий комментарий приводит издание «Доктор Питер».

Одежда в «секонд-хенде» должна отвечать требованиям безопасности, которые предъявляются и к любой другой одежде. Любой магазин должен соблюдать санитарные требования, поэтому одежда, бывшая в употреблении, должна проходить санитарную обработку

Елена Парецкаяврач

При этом эксперт уточнила, что для собственной безопасности предметы гардероба перед ношением необходимо перестирать. «Стирать или замачивать одежду в соли или соде нет необходимости, а уксус может навредить некоторым тканям, особенно ярко окрашенным, и вы просто испортите одежду. Если переживаете по поводу верхней одежды, ее можно сдать в химчистку, там она точно пройдет весь цикл обработки», — уточнила Парецкая.

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В случае, если постирать вещи нет возможности, доктор посоветовала обработать их отпаривателем или горячим утюгом, убедившись на этикетке, что ткань изделия позволяет это сделать. В то же время женщина подчеркнула, что детские вещи нужно очищать и отпаривать в обязательном порядке.

Аналогичные рекомендации она дала и аллергикам. «Красители могут оставаться в ткани, они попадают на кожу при носке и могут давать аллергию», — предупредила она.

В марте в мире выросли продажи поношенной одежды. По данным The Guardian, реализация подержанной одежды в 2025 году может составить 10 процентов от мировых продаж в фэшн-сфере.

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      Екатерина Ештокина
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