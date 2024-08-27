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13:47, 27 августа 2024Бывший СССР

ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска из-за нехватки сил

Марочко: ВСУ перешли к позиционным боям у Волчанска из-за нехватки сил и средств

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за нехватки сил и средств. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР.

«Если мы говорим о Волчанске, Липцах, то сейчас уже противник больше сосредоточился на позиционных таких действиях, оборонительных, поскольку резервы значительно подсократились, поскольку их перебрасывают на другое направление», — заявил аналитик.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на купянском и волчанском направлениях.

До этого Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов в регионе находятся под контролем Вооруженных сил России.

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      Илья Таксюр
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