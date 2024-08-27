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18:46, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский попросил у Польши истребители МиГ

Зеленский попросил у Польши самолеты МиГ и пожаловался на отсутствие их поставок

Фото: Hollie Adams / Reuters

Украине необходимы истребители МиГ, которые есть у Польши. На отсутствие их поставок пожаловался президент страны Владимир Зеленский, его цитирует New Voice.

«Я поднимаю один вопрос — нам нужны очень ваши МиГ, мы знаем об этих самолетах. Пока нет положительного решения», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что запрошенные самолеты имеют хорошую авионику. Кроме того, по его словам, украинских пилотов не нужно обучать для управления этими истребителями. Глава государства добавил, что обсуждал тему поставок с президентом Польши Анджеем Дудой. Помимо этого, Зеленский отметил снижение внимания Варшавы к обороноспособности Украины.

Ранее президент республики сообщил, что украинские войска уже использовали американские истребители F-16 на фронте. Он также рассказал, что Киеву недостаточно имеющихся самолетов.

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      Кристина Есикова
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