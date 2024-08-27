Зеленский прокомментировал отъезд за границу критиковавшего закон о запрете УПЦ нардепа

Зеленский об отъезде за границу нардепа Дмитрука: это вызов и большая проблема

Отъезд за границу народного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука — это вызов и большая проблема для Киева. Побег из страны нардепа, критиковавшего закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками, как с этим бороться. Это вызов и это большая проблема для нас», — рассказал украинский лидер.

По данным журналистов, Дмитрук незаконно покинул Украину 24 августа. После пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее на парламентария открыли уголовное дело о незаконном пересечении границы. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрука также подозревают в нападениях на граждан.

