Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал отъезд за границу критиковавшего закон о запрете УПЦ нардепа

Зеленский об отъезде за границу нардепа Дмитрука: это вызов и большая проблема

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отъезд за границу народного депутата Верховной Рады Артема Дмитрука — это вызов и большая проблема для Киева. Побег из страны нардепа, критиковавшего закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками, как с этим бороться. Это вызов и это большая проблема для нас», — рассказал украинский лидер.

По данным журналистов, Дмитрук незаконно покинул Украину 24 августа. После пересечения границы с Молдавией он отправился в Италию.

Ранее на парламентария открыли уголовное дело о незаконном пересечении границы. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что Дмитрука также подозревают в нападениях на граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      Экс-футболист «Арсенала» и «Ювентуса» завершил карьеру в 34 года

      В Херсоне раздались взрывы

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Зеленский рассказал об использовании F-16 на фронте

      Зеленский рассказал об испытании первой украинской баллистической ракеты

      Зеленский прокомментировал отъезд за границу критиковавшего закон о запрете УПЦ нардепа

      У раковых опухолей обнаружили систему редактирования генов

      Россиянки раскрыли желаемое помолвочное кольцо

      В российском регионе выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше