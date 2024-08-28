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05:37, 28 августа 2024Интернет и СМИ

Адвокат заявил о слежке за Дуровым перед задержанием

Адвокат Бем: задержанию Дурова предшествовали расследование и слежка

Фото: lukomore. org / Global Look Press

Задержанию основателя Telegram Павла Дурова предшествовали длительное расследование и слежка. Об этом заявил французский адвокат Антони Бем в беседе с РИА Новости.

По его словам, в пользу этой версии говорит несколько факторов. В частности, ордер на арест выдается только после проведения предварительного следствия, в ходе которого появляются основания полагать в причастности подозреваемого к преступлению, подчеркнул Бем.

Кроме того, аэропорт Ле Бурже, где приземлился самолет Дурова, принимает частные самолеты, из-за чего получить информацию о пассажирах сложнее, чем в обычной воздушной гавани.

«Таким образом, либо у следователей был кто-то в Ле Бурже, кто ежедневно изучал списки рейсов, чтобы задержать Павла Дурова, либо он или его окружение были поставлены на прослушку, либо была организована слежка, либо это были непосредственно власти Дубая, которые тайно передали информацию французам. В любом случае этот арест - результат долгой работы следователей», — резюмировал Бем.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские власти рассматривают ноту о предоставлении российской стороне консульского доступа к Дурову. Глава МИД России добавил, что этим вопросом также занимаются ОАЭ, где «есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову».

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      Евгений Силаев
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