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14:26, 28 августа 2024Наука и техника

Выход Android 15 сорвали

Android Authority: Google отложила выпуск Android 15 на октябрь из-за проблем

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Google отложила выпуск публичной версии ОС Android 15 на несколько месяцев. Об этом сообщает издание Android Authority.

По словам журналиста и инсайдера Мишаала Рахмана, выпуск Android 15 сорвали и отложили до октября. Обычно новая версия операционной системы выходит вместе с новыми смартфонами Google Pixel, но в этом году телефоны Pixel 9 вышли с Android 14.

Рахман объяснил задержку проблемами в Google — по его информации, инженеры корпорации все еще продолжают работать над операционной системой, и она еще не готова для выпуска. По этой же причине сроки выхода Android 15 могут измениться, так как у компании нет четкого графика.

По словам специалиста, Google обычно выпускает обновления Android в тот же день, когда публикует исходный код ОС. Мишаал Рахман отметил, что корпорация отходила от своего плана только один раз в 2021 году, когда задержала выпуск Android 12 на 15 дней.

«Тестирование и развертывание обновлений — сложный процесс, поэтому команда Google больше не гарантирует, что они всегда будут выпускать обновление в тот же день, когда был загружен исходный код», — подытожил Рахман.

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      Андрей Ставицкий
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