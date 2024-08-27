Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:32, 27 августа 2024Наука и техника

Раскрыт новый способ кражи денег на Android через NFC

ESET: хакеры нашли способ удаленно клонировать банковские карты через NFC

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники нашли новый способ удаленной кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Преступную схему раскрыли специалисты компании ESET, занимающейся кибербезопасностью. По их словам, мошенники научились удаленно клонировать банковские карты с помощью экосистемы Android и технологии бесконтактной оплаты NFC, а затем обналичивать их.

В ходе кражи денег мошенники по телефону представлялись клиентам определенного банка сотрудниками службы безопасности и требовали установить специальную программу — NFCGate. Затем они просили пользователя поднести к NFC-модулю телефона банковскую карту и таким образом получали ее цифровую копию. Позже с ее помощью карту обналичивали и выводили деньги.

По словам эксперта ESET Лукаса Стефанко, он впервые видел, чтобы настолько опасный способ кражи денег эксплуатировали в реальности. Также мошенники могли клонировать карту пользователя, если получали ее в свое распоряжение или имели физический доступ. Специалисты по безопасности рассказали, что в конце 2023 года полиция Чехии разоблачила банду, которая пользовалась похожей схемой для кражи денег у жителей Праги.

В середине августа корпорация Apple открыла NFC в iPhone для сторонних сервисов бесконтактной оплаты на замену Apple Pay. Компания пошла на такой шаг из-за давления Европейской комиссии.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      В Кремле высказались о ситуации с инфляцией

      В России начались проблемы с сельхозтехникой

      Пленный боец ВСУ назвал дебильным поведение своих сослуживцев

      Собака пожертвовала собой ради спасения хозяев

      Россияне инсценировали 16 аварий для получения страховых выплат и были задержаны

      В СВР России высказались о возможности переговоров с Украиной

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Стало известно об окружении ВСУ на покровском направлении

      Военные привели подробности боев с ВСУ близ тюремной зоны под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше