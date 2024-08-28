Анджелина Джоли перекрасилась из брюнетки в блонд и попала в объективы папарацци

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли кардинально сменила имидж и попала в объективы папарацци. Соответствующие кадры публикует Vogue.

Папарацци сняли 49-летнюю знаменитость в Италии на Венецианском кинофестивале. Для упомянутого случая она выбрала двубортный тренч с короткими рукавами и поясом на талии. Помимо этого, звезда надела укороченные брюки и ботфорты на высоком каблуке.

При этом на снимках видно, что актриса перекрасилась из брюнетки в блонд. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

В июне наряд Анджелины Джоли на прогулке назвали в сети «белой скатертью». Для выхода на улицу она надела белое платье длины макси на тонких бретелях и черные ботильоны на высоких каблуках.