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17:19, 28 августа 2024Ценности

Анджелина Джоли кардинально сменила имидж

Анджелина Джоли перекрасилась из брюнетки в блонд и попала в объективы папарацци

Фото: Jacopo Raule / GC Images / Getty Images

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли кардинально сменила имидж и попала в объективы папарацци. Соответствующие кадры публикует Vogue.

Папарацци сняли 49-летнюю знаменитость в Италии на Венецианском кинофестивале. Для упомянутого случая она выбрала двубортный тренч с короткими рукавами и поясом на талии. Помимо этого, звезда надела укороченные брюки и ботфорты на высоком каблуке.

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При этом на снимках видно, что актриса перекрасилась из брюнетки в блонд. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

В июне наряд Анджелины Джоли на прогулке назвали в сети «белой скатертью». Для выхода на улицу она надела белое платье длины макси на тонких бретелях и черные ботильоны на высоких каблуках.

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      Екатерина Ештокина
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