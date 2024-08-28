Белый дом: Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор в ближайшее время

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор в ближайшее время. Такую возможности обсудили помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И, говорится на официальном сайте Белого дома.

«Салливан и Ван И поприветствовали усилия по поддержанию каналов коммуникации, а также обсудили планы касательно проведения телефонного разговора между президентом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином», — отмечается в публикации.

В заявлении также сообщается, что стороны провели «откровенную и содержательную» беседу по вопросам двусторонних, региональных и глобальных отношений. Основными темами для обсуждения стали борьба с наркотиками, контакты между военными обеих стран и искусственный интеллект (ИИ).

Ранее Джейк Салливан в ходе своего визита в Пекин выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК). В ходе переговоров с Ваном И он также заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа «одного Китая».