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06:00, 28 августа 2024Путешествия

Блогерша назвала стыдные для российских мужчин привычки жителей Стамбула

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Стамбуле и назвала несколько привычек и особенностей местных жителей, которые показались бы российским мужчинам стыдными. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Во-первых, по словам россиянки, турецкие мужчины любят ухаживать за собой и не стесняются прибегать к помощи профессионалов. «Как и в целом в Турции, завсегдатаи парикмахерских (куаферов) в Стамбуле — именно мужчины, а не женщины. Если турчанки посещают салоны красоты, как правило, перед выходом в свет, то турки могут это делать почти ежедневно — чтобы побриться перед работой/учебой, уложить прическу или бороду, если таковая имеется», — пояснила она.

Вторая привычка жителей Стамбула, на которую обратила внимание путешественница, — ходить в узких, облегающих ноги в икрах, джинсах скинни. Кроме того, у местных мужчин большой популярностью пользуются татуировки.

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Еще одна особенность, о которой рассказала блогерша, — уверенность стамбульцев в себе и собственной неотразимости. «Но имейте в виду, в турецком варианте у нее есть и обратная сторона — невероятная зацикленность на себе. В большинстве случаев все разговоры со стамбульцем рано или поздно сводятся к одному — к нему самому, любимому», — предупредила она.

Путешественница также отметила, что стамбульские мужчины быстро теряют форму, но молодятся до самой старости. «Они сами как будто не чувствуют этих изменений и, даже будучи в солидном возрасте и весе, могут позволить себе носить молодежные прически и одеваться так, как будто им еще 17, — в облегающие джинсы и худи», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на назойливость стамбульских мужчин. По ее словам, «даже закутавшись с головы до пят», женщины в этом городе привлекают внимание противоположного пола.

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      Алина Черненко
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