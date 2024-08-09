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03:30, 9 августа 2024Путешествия

Россиянка описала Стамбул словами «одинокая женщина — красная тряпка для жуликов»

Фото: Hristo Rusev / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Стамбуле одна и пожаловалась на назойливость местных мужчин. Свой опыт она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, «даже закутавшись с головы до пят», женщины привлекают внимание противоположного пола в Стамбуле, поэтому им приходится одеваться максимально скромно. При этом она отметила, что если путешественницы будут надевать платья или шорты, от мужчин будет «вообще не отбиться».

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«Одинокая женщина здесь словно красная тряпка для мошенников и жуликов всех мастей», — добавила россиянка. Она отметила, что раньше нигде ее не пытались обмануть и обсчитать так часто как в Стамбуле.

Другой тревел-блогер съездил в Таджикистан и удивился обилию красивых женщин. Он обратил внимание на их роскошные волосы и большие глаза.

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      Мария Борисова
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      Россиянка описала Стамбул словами «одинокая женщина — красная тряпка для жуликов»

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