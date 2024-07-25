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05:34, 25 июля 2024Путешествия

Россиянин побывал в Таджикистане и удивился обилию красивых девушек

Фото: artaxerxes_longhand / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, чем ему запомнились местные женщины. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, его удивило обилие красивых девушек в стране. «Роскошные черные волосы, большие глаза, смуглая кожа — настоящие восточные красавицы», — написал он.

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Россиянин отметил, что женщины в кишлаках сильно отличаются от горожанок по манере одеваться и ухаживать за собой. Например, для поддержания качества волос вместо косметики они используют кислое молоко.

Кроме того, они любят вставлять золотые коронки. «В силу старых привычек и устоев считается, что золотые зубы являются признаком красоты», — заключил путешественник.

Этот же тревел-блогер описал отношения в семьях в Таджикистане словами «у мужчин права есть, у женщин — нет». Он добавил, что иногда мужья бьют жен «для профилактики».

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      Мария Борисова
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