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13:03, 28 августа 2024Наука и техника

Кибератаки назвали новым геополитическим оружием

KnowBe4: количество кибератак стало больше, их назвали геополитическим оружием

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images

Кибератаки в современном мире могут быть опасным и эффективным оружием. Исследование было опубликовано на сайте агентства KnowBe4.

По словам специалистов по безопасности, атаки хакеров на электросети, системы связи, транспортные сети, порты и другую инфраструктуру является крайне опасными для общества. Эксперты KnowBe4 назвали их новым геополитическим оружием.

В отчете говорится, что инфраструктура в развитых странах становится все более взаимосвязанной с цифровыми технологиями. Из-за этого она стали более эффективной, но оказалась и более открытой для атак извне. «Недостаточная осведомленность в вопросах кибербезопасности в сообществах и организациях открывает широкие возможности для вторжений», — заметили авторы.

По данным агентства, в период с января 2023 года по январь 2024 года глобальная критическая инфраструктура подверглась более чем 420 миллионам кибератак. То есть в одну секунду совершалось 13 атак. Наиболее уязвимым для внешних воздействий назвали энергетический сектор.

Ранее корпорация Google заявила, что с 31 августа прекратит выплачивать вознаграждения за поиск уязвимостей в ОС Android. В компании объяснили этот шаг «общим усилением мер по обеспечению безопасности».

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      Андрей Ставицкий
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