Дизайнер раскрыла россиянкам способы выбрать пальто на осень

Дизайнер Соколова: приталенные пальто будут актуальны в новом сезоне

Ведущий дизайнер бренда Pompa Александра Соколова раскрыла россиянкам способы выбрать пальто на осень. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала выбрать свой стиль, учитывая образ жизни. «Если вы часто ходите пешком, выбирайте пальто с удобной длиной и свободным кроем. Для активного отдыха и динамичного образа жизни подойдут укороченные варианты, которые обеспечивают свободу движений», — пояснила она.

При этом специалистка заявила, что беспроигрышным вариантом станет классическая модель изделия. «В новом сезоне будут актуальны классические приталенные модели в нейтральных цветах, с культовым принтом "гусиная лапка" и классической клеткой. Если вы хотите быть в тренде и выделяться из толпы, выбирайте пальто насыщенных цветов, например, винного оттенка», — уточнила Соколова.

В то же время дизайнер подчеркнула, что стоит выбирать утепленные варианты пальто. Кроме того, Соколова рассказала, что для переменчивой погоды идеальным решением станут модели-трансформеры. «Они позволяют легко адаптироваться к различным погодным условиям. Например, пальто с отстегивающимся капюшоном-манишкой можно носить как с дополнительным утеплением, так и в более теплую погоду без него», — заключила она.

Ранее в августе стилист Рогов раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.