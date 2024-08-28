Двойник Путина объяснил выбор актера для пародии на Байдена

Актер Грачев: интересно посмотреть на актера Дюжева в роли Байдена в пародии

Российский актер Дмитрий Грачев, знаменитый по своей роди имюристического двойника президента РФ Владимира Путина, объяснил выбор заслуженного артиста РФ Дмитрий Дюжева на роль американского лидера Джо Байдена.По мнению Грачева, Дюжет интересно посмотреть на результат, передает NEWS.ru.

«Я не помню, кто играл у нас президентов, но интересно будет посмотреть, как Дмитрий Дюжев справится, какая пародия получится у него. Понятно, что сыграй Дюжев Дональда Трампа (экс-президент США — прим. «Ленты.ру»), это была бы совсем другая пародия по сравнению с [Гариком Харламовым (в одном из выпусков Comedy Club комик выступал в образе экс-главы Белого дома — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Грачев.

Юморист отметил, что жанр пародии довольно непростой, особенно когда речь идет о пародиях на глав государств, для этого необходимо вжиться в образ. По его мнению, Дюжев справится с этой задачей, так как он опытный актер.

Ранее сообщалось, что Дюжев сыграл президента США Джо Байдена в новом комедийном сериале от ТНТ. Сюжет повествует о поездке американского президента в Россию с целью проверить, хорошо ли работают санкции.