Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:46, 28 августа 2024Культура

Двойник Путина объяснил выбор актера для пародии на Байдена

Актер Грачев: интересно посмотреть на актера Дюжева в роли Байдена в пародии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский актер Дмитрий Грачев, знаменитый по своей роди имюристического двойника президента РФ Владимира Путина, объяснил выбор заслуженного артиста РФ Дмитрий Дюжева на роль американского лидера Джо Байдена.По мнению Грачева, Дюжет интересно посмотреть на результат, передает NEWS.ru.

«Я не помню, кто играл у нас президентов, но интересно будет посмотреть, как Дмитрий Дюжев справится, какая пародия получится у него. Понятно, что сыграй Дюжев Дональда Трампа (экс-президент СШАприм. «Ленты.ру»), это была бы совсем другая пародия по сравнению с [Гариком Харламовым (в одном из выпусков Comedy Club комик выступал в образе экс-главы Белого дома — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил Грачев.

Юморист отметил, что жанр пародии довольно непростой, особенно когда речь идет о пародиях на глав государств, для этого необходимо вжиться в образ. По его мнению, Дюжев справится с этой задачей, так как он опытный актер.

Ранее сообщалось, что Дюжев сыграл президента США Джо Байдена в новом комедийном сериале от ТНТ. Сюжет повествует о поездке американского президента в Россию с целью проверить, хорошо ли работают санкции.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      Россиян с повышенной отечностью предупредили об угрозе опасных болезней

      Мужчина решил сделать тост и обнаружил в хлебе опасный для жизни предмет

      Блогерша назвала стыдные для российских мужчин привычки жителей Стамбула

      Очевидцы сообщили о пожаре на второй нефтебазе в российском регионе

      Двойник Путина объяснил выбор актера для пародии на Байдена

      Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

      Адвокат заявил о слежке за Дуровым перед задержанием

      Арестованный российский бизнесмен не признал вину в растрате средств «Роснано»

      Покровский обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше