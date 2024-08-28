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14:02, 28 августа 2024Наука и техника

Firefly Aerospace начала предстартовые испытания лунного модуля

Компания Firefly Aerospace начала предстартовые испытания лунного модуля

Фото: Firefly Aerospace

Компания Firefly Aerospace завершила изготовление лунного модуля Blue Ghost и отправила его в Лабораторию реактивного движения для начала предстартовых испытаний. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Доставленный в лабораторию посадочный модуль должен пройти вибрационные, акустические, тепловакуумные и электромагнитные испытания. В случае успешного прохождения тестов Blue Ghost отправится в штат Флорида для запуска до конца года на ракете Falcon 9. После того, как космический аппарат пробудет на околоземной орбите около месяца, он выйдет на окололунную орбиту, где перед посадкой проведет две недели. На поверхности естественного спутника Земли Blue Ghost должен провести один лунный день и несколько лунных часов.

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Издание напоминает, что Firefly Aerospace готовится стать третьей после Astrobotic и Intuitive Machines американской компанией, которая в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS) планирует высадить аппарат собственного производства на Луне.

Ранее SpaceNews сообщило, что Firefly Aerospace получил контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет.

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      Иван Потапов
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