Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России

72-летняя жительница Волчанска Харьковской области трое суток шла к позициям российском армии и получила ранение во время похода. Об этом женщина рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, харьковчанка вместе с двумя женщинами 3 августа отправились в сторону позиций ВС России. В какой-то момент их атаковал дрон и взорвался. Продолжить путь смогла только собеседница агентства.

«Потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — рассказа женщина.

6 августа беженку нашли российские военные и передали ее врачам. В больнице у нее диагностировали переломы лицевых костей и множественные ранения.

Ранее беженец Юрий Мухин, эвакуированный из поселка Нью-Йорк Донецкой народной республики (ДНР), рассказал о воровстве солдат. Он отметил, что украинские военнослужащие проникали в дома местных жителей, уехавших из поселка, и забирали оставленные ими вещи. В частности, они вывозили одежду, которую потом сдавали в секонд-хенды.