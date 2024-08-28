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19:12, 28 августа 2024Спорт

«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в Кубке России

«Краснодар» со счетом 1:0 обыграл «Нижний Новгород» в матче Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Нижний Новгород» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. На 36-й минуте матча забитым мячом отметился полузащитник гостей Данила Козлов. Для футболиста этот гол стал дебютным в клубе.

«Краснодар» победил в третьем подряд кубковом матче со счетом 1:0. Команда Мурада Мусаева осталась единственной в пути РПЛ, которая ни разу не пропустила в нынешнем розыгрыше.

«Краснодар» продолжает лидировать в группе C. На счету команды девять очков. «Нижний Новгород» с одним очком идет на последней четвертой строчке.

В следующем туре «Краснодар» на выезде встретится с московским ЦСКА, а «Нижний Новгород» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Оба матча пройдут 18 сентября.

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